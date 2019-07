Calciomercato Juventus: lo scambio Dybala Lukaku è sempre più possibile con il Manchester United. L’inter però è furiosa: è scontro Paratici-Marotta.

L’inserimento della Juventus nella trattativa tra Lukaku e l’Inter ha fatto infuriare e non poco Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro infatti se l’è presa con Fabio Paratici, suo ex braccio destro in bianconero, per questo sgarbo che, tuttavia, fa parte del calciomercato. La Vecchia Signora ha infatti un’arma in più rispetto ai nerazzurri: Paulo Dybala. Lo scambio è servito?

Scambio Dybala Lukaku, Calciomercato Juventus: Inter beffata?

Al momento questa rimane soltanto un’idea di Paratici per portare a Torino il potente attaccante belga e, allo stesso tempo, cedere Paulo Dybala. La Joya, infatti, è segnalato in uscita anche se lui vorrebbe rimanere alla corte di Sarri per giocarsi le sue carte.

I Red Devils, però, valutano 83,5 milioni di euro il cartellino del nazionale belga classe 1993, cifra assolutamente fuori dalla portata dell’Inter che deve stare attenta al Fair Play Finanziario ed ai suoi paletti.

Anche la Juventus in questo momento non può permettersi di spendere questa cifra ma con l’inserimento della Joya l’affare sarebbe possibile. Antonio Conte continua a sognare il forte bomber ex Chelsea, ma al momento la trattativa è bloccata per le pretese economiche dei londinesi.

Anche per la Vecchia Signora non sarà facile, tuttavia l’indiscrezione sull’agente di Lukaku potrebbe aprire un ulteriore scenario: è un’apertura oppure soltanto chiacchiere da bar? Lo scopriremo a breve.

