Lukaku alla Juventus è una trattativa di calciomercato caldissima. Michele Criscitiello ha svelato un retroscena inaspettato sul suo agente: chiusura vicina?

Retroscena di calciomercato davvero interessante, se confermato, quello di Michele Criscitiello che ieri sera dagli studi di Sportitalia ha svelato un’indiscrezione davvero interessante riguardante l’inserimento della Juventus per Lukaku. L’attaccante del Manchester United, più volte accostato all’Inter, potrebbe in realtà finire tra le fila dei bianconeri.

Lukaku alla Juventus, Calciomercato: parla l’agente

Il noto conduttore ed esperto di calciomercato ha raccontato come, in tempi non sospetti, ossia circa 3 settimane fa, come riportato da Tuttojuve, l’agente dell’attaccante belga classe 1993, Federico Pastorello, si trovava in Sicilia in compagnia di due ex giocatori con un passato al Catania, in un villaggio della Sicilia.

Ebbene, proprio il procuratore del nazionale belga Lukaku aveva già svelato a quei tempi che, al netto dei tanti nomi e dei mille rumors, alla fine il giocatore andrà alla Juventus.

Non sarà tuttavia facile questa trattativa dal momento che i bianconeri dovranno cedere al momento 3 attaccanti sicuramente: il primo della lista è Mario Mandzukic, che non è mai rientrato nei piani di Sarri, così come Paulo Dybala, ceduto per fare cassa, e Gonzalo Higuain.

Staremo a vedere se queste indiscrezioni verranno confermate oppure no dai fatti ma una cosa è certa: l’Inter al momento sembra essersi defilata nella trattativa.

