Zaniolo alla Juventus si farà, forse, ma non quest’anno. La Roma infatti ha bloccato tutto e rimandato all’anno prossimo: cos’è cambiato? La verità.

Si complica e non poco la trattativa per Zaniolo alla Juventus. Il centrocampista classe 1999, autore di una stagione superlativa con la maglia della Roma, rimarrà in giallorosso almeno per un altro anno.

In tal senso il ds dei capitolini Petrachi è stato molto chiaro: al ragazzo è già stato garantito il rinnovo con cospicuo aumento dell’ingaggio. L’obiettivo? Renderlo l’alternativa numero uno a Pellegrini come trequartista.

Zaniolo rimane alla Roma, Calciomercato Juventus: cifre rinnovo

L’idea della società giallorossa sarebbe quella di offrire un prolungamento fino al 2024 al giovane ex Inter con un ingaggio a partire da 1,8 milioni di euro più bonus a salire. In tal senso, una volta rientrato dalle vacanze, il ragazzo ha avuto un lungo colloquio con la società che ha spiegato lui il piano per un futuro insieme.

Il ragazzo si è convinto quindi a voler rimanere a Trigoria almeno per un altro anno e, allo stesso tempo, la Roma ha deciso di fare cassa con altri componenti presenti in rosa che al momento si stanno allenando a parte in quanto non rientrano nei piani della società.

La squadra della capitale, infatti, si legge sul Corriere dello Sport, ha ben 12 giocatori da poter sacrificare per far quadrare i conti; certo, il sacrificio di Zaniolo sarebbe stato un vero e proprio toccasana per le casse della società ma allo stesso tempo lasciar partire e cedere persone che non fanno più parte del progetto presente e futuro è altrettanto importante e meno impattante dal punto di vista del calcio giocato.

L’arma della Juve, inoltre, sarebbe quella di cedere Higuain quest’anno alla Roma per far sì che le parti possano parlare del giovane trequartista l’anno prossimo. Paratici è vigile.

