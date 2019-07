Moise Kean all’Everton: spunta una clausola nel suo nuovo presunto contratto con il club inglese. La Juventus vorrebbe inserirla ma ci riuscirà?

L’Everton spinge e non poco per Moise Kean, che sembra essere sempre più intenzionato a lasciare la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato.

L’attaccante classe 2000, che non è ancora rientrato dalle vacanze post Europeo Under 21, in questi giorni sarà chiamato a prendere una decisione importantissima per il suo futuro. Adesso spunta una clausola in favore dei bianconeri nel suo nuovo contratto.

Kean all’Everton, Calciomercato Juventus: clausola recompra in arrivo?

La società di Corso Galileo Ferraris chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire Kean ma, ben conscia del suo immenso talento, non vorrebbe perdere totalmente il controllo sul giocatore.

Al contrario, per l’attaccante potrebbe essere inserita una clausola di recompra all’interno del contratto. Secondo quanto riporta il Corriere di Torino, infatti, sembrerebbe che questa postilla possa permettere alla Juventus di pareggiare l’offerta di altri club interessati al ragazzo.

Al momento però non ci sono altre informazioni riguardanti la durata di questa opzione e soprattutto se effettivamente il ragazzo vorrà lasciare o meno la Juve.

Nel frattempo Mino Raiola, il suo potente agente, continua a guardarsi intorno, dove di certo le alternative non mancano: dall’Ajax all’Arsenal fino a qualche squadra in Bundesliga. Tutti sono pazzi per Kean.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK