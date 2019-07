Daniele Rugani oggi festeggia il suo compleanno: quanti anni compie il difensore centrale bianconero? La Juventus gli fa gli auguri, ma qualcosa non va.

Come dice il proverbio: “A pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca.” Quest’oggi è il compleanno di Daniele Rugani, difensore della Juventus che oggi spegne 25 candeline.

La Juventus gli ha fatto i classici auguri sui social, ma per i tifosi qualcosa non sembra tornare: il messaggio sembra essere piuttosto chiaro per alcuni di loro, sarà così?

Calciomercato Juventus: compleanno Rugani, rimane o no? Il messaggio

Quello che ha attirato l’attenzione di una parte dei tifosi della Juventus è il fatto che, su Twitter, la società abbia fatto gli auguri ai Daniele Rugani per i suoi 25 anni. Il difensore classe 1994, che non ha ancora commentato, sembra essere però sempre più lontano dal nuovo progetto bianconero del presente e futuro con Maurizio Sarri.

Il tutto sembra essere inoltre rafforzato dal fatto che, questo messaggio di auguri, sembra essere, secondo alcuni tifosi, un po’ striminzito e sbrigativo.

Insomma, questo laconico e freddo Tweet non sembra essere piaciuto particolarmente ad una frangia della tifoseria della Vecchia Signora che, dall’altra parte, vorrebbe che Fabio Paratici e Pavel Nedved trattenessero il ragazzo. Ci riusciranno? Staremo a vedere. Intanto ecco il Tweet.

