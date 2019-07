Federico Chiesa alla Juventus si può fare. A parlare è un noto agente di calciomercato che ha svelato una possibile pista per i bianconeri. Lo scenario.

Il futuro di Federico Chiesa è tutto da scrivere e non è sicuro possa essere ancora alla Fiorentina. A dirlo è un noto agente, Furio Valcareggi, che ha svelato il suo pensiero ed un retroscena riguardo alla possibile trattativa tra i gigliati ed i bianconeri. La trattativa riprende?

Federico Chiesa alla Juve, Calciomercato: parla l’agente

Il procuratore dell’esterno offensivo classe 1997 a Radio Marte ha infatti raccontato che, secondo la sua opinione, il ragazzo non è ancora del tutto blindato dai toscani ma, al contrario, alla fine potrebbe partire e lasciare la Toscana.

Quale potrebbe essere la sua nuova squadra? La Juventus è in primissima fila per lui anche se la concorrenza anche estera non manca. Quel che è certo è che i bianconeri hanno già ottenuto da tempo il sì del giocatore ed attendono una mossa da parte del ragazzo e del suo entourage.

Valcareggi, infatti, ha svelato che nella giornata di domani ci sarà un incontro a dir poco decisivo tra ragazzo, dirigenza e agente nella speranza di iniziare a sciogliere i nodi come è giusto che sia.

La Fiorentina lo considera incedibile e per questo motivo fa muro nella speranza di convincerlo a rimanere, ma ormai il ragazzo ha lo sguardo altrove: Chiesa vuole solo la Juventus.

