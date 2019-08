Calciomercato Juventus, ceduti sei attaccanti

Calciomercato Juventus: Fabio Paratici e Pavel Nedved sono pronti a cedere ben sei attaccanti, alcuni dei quali hanno già fatto le valigie.

L’attacco della Juventus mai come quest’anno è ricco di giocatori che non rientrano più nei piani dei bianconeri e, per questo motivo, Fabio Paratici e Pavel Nedved proveranno a sistemarli altrove. I nomi in uscita sono ben sei, due dei quali hanno già trovato una nuova squadra: stiamo parlando di Moise Kean all’Everton e Benjamin Mokulu al Padova.

Dybala e Mandzukic allo United, Calciomercato Juventus: c’è pessimismo

I primi due nomi sono accostati al Manchester United prima nell’affare legato a Romelu Lukaku. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Mario Mandzukic. La Joya, che avrebbe dovuta essere utilizzata come pedina di scambio per arrivare all’attaccante belga, al momento continua a fare muro in quanto vorrebbe rimanere in bianconero dal momento che i Red Devils non sembrano intenzionati ad offrirgli l’ingaggio che vorrebbe.

Per quanto riguarda il croato, invece, al momento la pista che porta in Premier League si è raffreddata ma, a differenza dell’argentino, l’ex Bayern Monaco non avrebbe alcun problema né a rimanere alla Continassa né tanto meno a trasferirsi altrove. Il suo valore di mercato è di circa 12 milioni di euro.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juve: il Pipita rifiuta

Sembra complicarsi ogni giorno che passa l’affare che porta Gonzalo Higuain alla Roma. Il Pipita, infatti, vorrebbe rimanere a tutti i costi a Torino così da potersi giocare, almeno per i primi sei mesi, le sue chance alla corte di Maurizio Sarri.

Paratici, però, lo considera un attaccante da far partire per rimpolpare il bilancio: l’argentino ex Napoli, Chelsea e Milan è infatti l’oggetto del desiderio dei giallorossi che sono disposti ad aspettare anche dopo Ferragosto per chiudere l’affare.

Eric Lanini tra Cosenza e Pescara

Infine chiudiamo la carrellata dei sei attaccanti in uscita dalla Juventus con Eric Lanini. L’attaccante classe 1994, prodotto del settore giovanile bianconero, dopo essere rientrato dal prestito di quest’anno in Serie C all’Imolese (per lui 18 gol in 40 presenze), il suo futuro è incerto.

La Juventus Under 23 vorrebbe tenerlo ma il ragazzo è seguito da Cosenza e Pescara, piste che tuttavia nelle ultime ore si sono raffreddate.

