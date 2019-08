Calciomercato Juventus: Paulo Dybala oggi sarà alla Continassa per riprendere gli allenamenti col gruppo e parlare con Maurizio Sarri. Calvario finito?

Oggi è il giorno del grande ritorno di Paulo Dybala alla Continassa. Il giocatore, infatti, dopo aver allungato le ferie a causa della sua partecipazione alla Copa America, è rientrato a Torino ma di fatto non è uscito di casa, allenandosi tra le mura domestiche. Oggi, però, rientrerà ufficialmente tra gli altri bianconeri: ecco il calendario e cosa farà oggi la Joya.

Calciomercato Juventus, Dybala alla Continassa: l’incontro

Quest’oggi ci sarà l’incontro in primis con Maurizio Sarri per capire quale sarà il progetto tecnico-tattico attorno alla Joya. La sua ferma volontà sarebbe quella di restare, anche se il tecnico toscano, che non disdegnerebbe affatto una sua permanenza, dovrà comunicargli la volontà da parte della società di lasciarlo partire.

Paratici, infatti, sta cercando di smuovere il mercato in uscita, con Dybala e Mandukic destinati al Manchester United in cambio di Lukaku, anche se la trattativa sembrerebbe essere in stallo.

Il motivo? L’argentino classe 1993 non vuole lasciare la Juventus, dove si trova bene e si sente importante. Il suo destino, però, sembra essere altrove.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK