Demiral resta alla Juventus, Calciomercato: Sarri se lo tiene stretto

Demiral resta alla Juventus, questo è quanto emerso dalle prime indicazioni date da Maurizio Sarri. Pertanti, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus.



Ha sempre dichiarato di non voler lasciare la Juventus, tuttavia l’asta per lui sarebbe davvero dietro l’angolo ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino: Daniele Rugani vuole giocare ma l’arrivo di de Ligt e la volontà di Sarri di tenere con se Demiral gli chiuderebbe ancora più spazi.

Sarri blinda Demiral, Rugani lascia la Juventus?

Ci sono davvero tante opzioni, tutte più o meno percorribili, per Daniele Rugani dopo la Juventus. La prima su tutte è quella che porta all’estero, con il Chelsea che sembra in prima battuta, ma non è da escludere la pista italiana.

L’Inter è alla ricerca di un altro forte centrale, la Roma sogna il colpo dopo la cessione di Manolas, mentre all’estero oltre ai Blues anche l’Atletico Madrid sembra interessato all’ex Empoli, pupillo di Sarri. Proprio il tecnico toscano aveva posto il veto sulla sua cessione: Rugani non partirà e rimarrà alla Juventus, a meno di clamorose offerte dell’ultimo minuto davvero irrinunciabili.

