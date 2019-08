Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo ha consigliato a Fabio Paratici il nuovo attaccante dei bianconeri, ma il nome è inaspettato.

Arrivano ulteriori conferme riguardo al prossimo bomber, l’attaccante di peso della Juventus, la quale lo sta cercando dall’inizio di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto il suo nome, quello che secondo lui è il nome giusto per rinforzare il reparto avanzato della Vecchia Signora: il nome è inaspettato non tanto per il profilo, già seguito da Paratici, ma per la scelta in sé.

Calciomercato Juventus: Ronaldo sceglie Icardi

CR7 infatti avrebbe scelto Mauro Icardi come l’attaccante ideale per la Juventus. Il portoghese considererebbe infatti l’argentino dell’Inter come l’attaccante giusto per rinforzare la squadra, un nome che per alcuni potrebbe sembrare strano in quanto Lukaku sembrava un nome più altisonante a livello internazionale e, per questo motivo, di suo gradimento.

Il motivo dietro questa scelta, però, va ricercato nel fatto che il bomber dell’Inter, che ormai da tempo non rientra più nel nuovo progetto, porterebbe con sé una maggiore capacità di aprire spazi e portare via avversari.

Allo stesso tempo la sua capacità di essere una vera e propria prima punta, un’ariete in grado di far male in area di rigore, sarebbe ulteriormente un fattore apprezzato da Cristiano Ronaldo.

Icardi vuole la Juve, non è un mistero, ma le richieste di Beppe Marotta fino a qualche mese fa erano considerate fuori mercato: oggi avrà cambiato idea? Staremo a vedere.

