Higuain rimane alla Juve? Calciomercato: l’arma del Pipita

Gonzalo Higuain rimane alla Juventus? Il Pipita si sta allenando moltissimo per avere la conferma da Maurizio Sarri e dalla società: ci riuscirà?

Nessuno vuole lasciare la Juve: il mercato in uscita è bloccato ed uno dei calciatori che contribuiscono a questo immobilismo è Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, continua a rifiutare qualsiasi destinazione, Roma su tutti, ed il motivo è piuttosto semplice: non vuole lasciare Torino.

Calciomercato Juventus: Higuain rimane? L’arma del Pipita

Il motivo dietro questa ferrea presa di posizione da parte dell’attaccante argentino, rientrato alla Continassa dopo un’annata da dimenticare tra Milan e Chelsea, è molto semplice: una volta arrivato Maurizio Sarri, suo grande estimatore, l’ex punta del Napoli vuole giocarsi le sue carte.

Inoltre dopo l’addio di Kean, trasferitosi a titolo definitivo all’Everton (ma sul quale vige una clausola che potrebbe riportarlo a Torino) e la cessione sempre più probabile di Mario Manzukic, magari al Manchester United, ecco che il futuro di Higuain potrebbe clamorosamente essere nuovamente a Torino.

L’arma del Pipita per convincere allenatore e dirigenza a farlo rimanere alla corte della Vecchia Signora è una e una sola: il grande lavoro. Non è un caso, infatti, che si sia presentato in forma smagliante il primo giorno di ritiro, fatto assolutamente inusuale non solo nella sua esperienza bianconera ma anche in quelle precedenti.

Insomma, Gonzalo vuole giocarsi le sue chance a suon di gol, lavoro e prestazioni convincenti. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

