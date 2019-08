Moise Kean è un giocatore dell’Everton, ma nel suo nuovo contratto la Juventus avrebbe inserito una clausola di recompra: i dettagli sulla vicenda.

Oggi è la giornata in cui tutto diverrà ufficiale e Moise Kean firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà all’Everton per i prossimi anni. Il calciatore ha già salutato i suoi compagni alla Juventus ed è pronto a ripartire dalla Premier League dopo una stagione in Serie A dove è esploso con 17 presenze e 7 gol, gran parte delle quali nella seconda parte di stagione.

Alcune indiscrezioni riportate da Sky Sports UK sembrano confermare la presenza di una sorta di clausola di recompra nel suo nuovo contratto: tutti i dettagli.

Kean all’Everton ufficiale, Calciomercato Juventus: Clausola di recompra nel contratto

La Vecchia Signora, come trapelato nelle ultime settimane, non vorrebbe privarsi del tutto del giocatore classe 2000 ma, al contrario, vorrebbe mantenerne, anche se a distanza, il controllo.

Per questo motivo avrebbe spinto affinché l’Everton inserisse nel nuovo contratto di Kean anche una clausola di recompra, anche se a cifre altissime: non meno di 40 milioni di euro.

Ricordiamo che il cartellino dell’attaccante ormai ex bianconero verrà pagato circa 30 milioni di euro più bonus, anche se a questo punto si può pensare che la parte variabile non sia poi così alta a differenza di quanto era trapelato negli scorsi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK