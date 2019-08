Dzeko rinnova, Calciomercato: Dybala più vicino all’Inter?

Edin Dzeko rinnova con la Roma e lo fa firmando un contratto fino al 2022. Questo cambia alcune cose nel calciomercato di Juventus e Inter.

Paulo Dybala potrebbe non essere certo di rimanere alla Juventus in vista della prossima stagione. Maurizio Sarri ha più volte fatto capire che la Joya è un giocatore importante per l’economia del gioco della sua nuova creatura.

Dzeko resta a Roma, l’Inter punta a Dybala

Edin Dzeko rinnova con la Roma, firma un contratto con i giallorossi fino al 2022 e si toglie praticamente dal mercato e dalla possibilità di legarsi all’Inter per la prossima stagione. A questo punto, Antonio Conte, dopo Lukaku vorrebbe un altro attaccante per completare il reparto offensivo. Il nome caldo era quello del centravanti bosniaco, anche se l’arrivo del belga aveva fatto capire il contrario.

Adesso serve un attaccante più agile, una seconda punta utile per il gioco a due punte, da affiancare al colosso Lukaku. Il nome giusto sarebbe quello dell’argentino Dybala. La Juventus ha più volte fatto capire di non voler cedere il numero 10 bianconero a meno che non dovesse arrivare una clamorosa offerta a tre cifre. L’Inter starebbe pensando sempre allo scambio con Icardi in modo da togliersi “il peso” dell’attaccante dalla rosa. I tifosi bianconeri dicono no, ma la Paratici?

Il Direttore nerazzurro Marotta farebbe carte false per privare i bianconeri dell’estro di Dybala e mandare via Icardi. Conte gli farebbe una statua alla Pinetina. Tutto sembra dover finire così, ma il mercato è strano…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK