Paulo Dybala rimane alla Juventus? Le ultime news di calciomercato dopo l’amichevole di Villar Perosa svelano il futuro dell’argentino.

Il futuro della Joya è sempre più sicuro soprattutto dopo l’amichevole disputata ieri a Villar Perosa, terminata in favore della Juve A per 3-1. I bianconeri, infatti, sono stati trascinati dalle azioni e dall’estro della punta argentina e, per questo motivo, il suo futuro adesso sembra essere più nitido.

Dybala rimane alla Juve, Calciomercato: il suo futuro

Il talentuoso attaccante classe 1993 ha deciso quindi di voler rimanere alla corte della Vecchia Signora la quale ha, tuttavia, cercato in tutti i modi di venderlo: Tottenham, Manchester United e Psg hanno provato a fare delle offerte ma, con il campionato alle porte, adesso difficilmente il ragazzo classe 1993 lascerà Torino.

Maurizio Sarri ha disegnato per lui un nuovo ruolo da falso nueve e, per questo motivo, il 26enne argentino proverà a cucirselo addosso memore della sua esperienza al Palermo dove, di fatto, ricopriva questo ruolo.

Il suo futuro, quindi, potrebbe essere ancora alla Juventus salvo clamorosi scossoni dell’ultimo minuto che lo vorrebbero lontano dalla Continassa, per raggiungere il Psg. Staremo a vedere ma una cosa è certa: il futuro di Dybala adesso è più chiaro, complice il calore dei tifosi nell’amichevole di Villar Perosa dove è stato accolto con tanto affetto e cori da parte di tutti i tifosi presenti.

