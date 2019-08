Sarri ha deciso, Calciomercato: Emre Can e Matuidi possono partire

Sarri ha deciso, Emre Can e Matuidi possono partire e lasciare la Juventus. Il neo tecnico bianconero avrebbe fatto sapere alla società che i due giocatori citati non rientrano nei suoi piani tattici.



Emre Can, fino a qualche settimana fa era uno degli intoccabili dei centrocampisti bianconeri. Ma adesso tutto sembra essere cambiato, il mediano tedesco sembra essere pronto a lasciare Torino per andare a giocare in Germania con la maglia del Bayern Monaco, mentre il francese potrebbe tornare in patria a vestire la maglia del Monaco.

Emre Can e Matuidi ai saluti, Sarri ha deciso

Maurizio Sarri si è convinto e ha deciso di tenersi stretto Sami Khedira e di lasciar partire Matuidi e Emre Can. I due avrebbero dei seri problemi a trovare spazio soprattutto dopo l’arrivo di Ramsey e Rabiot. Miralem Pjanic è considerato intoccabile e fondamentale per le geometrie dell’ex tecnico del Chelsea, Rodrigo Bentancur è considerato il futuro del centrocampo bianconero. Questo, insomma fa capire che Blaise Matuidi, lascerà e andra o al Monaco o al Paris Saint Germain. Mentre Emre Can, potrebbe andare in Bundesliga al Bayern Monaco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK