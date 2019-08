Neymar alla Juventus, le ultimissime news di calciomercato che arrivano dal Psg non sono positive per i bianconeri. Ecco che cosa sta succedendo.

Sono ore caldissime per capire il futuro di Neymar, che qualche settimana fa era anche accostato alla Juventus. Adesso, però, lo spazio di manovra per i bianconeri sembra essere ormai finito ed arrivato al capolinea: in queste ore, infatti, è in corso un blitz del Barcellona per sbloccare l’affare con il Psg.

Neymar Juventus, Calciomercato: Barcellona all’assalto del Psg

Al momento nella sede parigina del Paris Saint-Germain dovrebbe esserci una folta delegazione formata da Oscar Grau, il direttore esecutivo dei blaugrana, Abidal, Bordas e Cury.

L’obiettivo? Riuscire a porre le basi di un trasferimento, che in realtà sarebbe un ritorno, del talentuoso attaccante classe 1992 al Barcellona. Una beffa soltanto parziale per la Juventus, tuttavia, che guarda da vicino quest’operazione per capire come poter smuovere il proprio calciomercato in uscita.

Già, perchè Neymar e Paulo Dybala hanno i destini incrociati. Per un brasiliano che lascia il Psg, c’è una Joya che potrebbe arrivare alla corte di Leonardo. Ma non solo: nel caso in cui si avverasse quest’operazione di mercato legata a Neymar, ecco allora che il Barcellona dovrebbe necessariamente vendere per far cassa.

Se, da una parte, Dembele verrà utilizzato nella trattativa per l’ex Santos, ci sono Semedo e Rakitic in uscita. Per il primo c’è proprio il Psg, mentre il secondo è accostato a Juventus ed Inter: come finirà questa vicenda? Staremo a vedere.

