Emre Can fuori dalla lista Champions League è sicuramente uno delle notizie più discusse in queste ore all’interno del mondo Juventus e non solo.

Il centrocampista è stato escluso dalla lista ufficiale presentata dalla Juventus alla UEFA in vista della prossima partecipazione alla Champions League. Un’esclusione che è stata presa con molta sorpresa dai tifosi, ma anche da molti addetti ai lavori.

Emre Can fuori dalla Champions, i compagni mostrano solidarietà

Maurizio Sarri ha dovuto scegliere chi inserire nella lista, scelta non semplice vista la grande rosa a disposizione. La vera difficoltà per l’ex tecnico del Chelsea e del Napoli è stata quella di dover decidere chi lasciare fuori a centrocampo. Le permanenze in rosa di Khedira e Matuidi hanno complicato tutto.

Emre Can ci è rimasto male, come giusto che sia. I tifosi hanno fatto sentire la loro vicinanza al tedesco, ma lo hanno fatto soprattutto i giocatori bianconeri, soprattutto proprio i compagni di reparto. Su tutti da sottolineare i comment sui social da parte di Blaise Matuidi e Miralem Pjanic. Il francese su Instagram ha commentato: “Love u bro“, mentre il bosniaco ha scritto: “My bro we are together, Love You”. Un bellissimo gesto da parte dei due centrocampisti che hanno dimostrato come il gruppo è forte e coeso soprattutto in questi momenti. Adesso si attende il rientro dalle nazionali per un incontro chiarificatore tra società, allenatore ed Emre Can. Sicuri che in casa bianconera, è tutto sotto controllo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK