Calciomercato Juventus: mossa decisiva di Fabio Paratici e Pavel Nedved che sono davvero vicinissimi all’acquisto di un centrocampista. Il Psg si ritira.

Siamo davvero agli sgoccioli e tra pochi giorni potrebbe arrivare davvero la svolta per Milinkovic-Savic alla Juventus. Il centrocampista della Lazio è ad un passo dai bianconeri che potrebbero già opzionarlo per l’anno prossimo dopo che il Psg si è ufficialmente ritirato dalla corsa per il mediano serbo dei biancocelesti. Tutti i dettagli del grande colpo di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus: Milinkovic-Savic vicino, Psg si ritira

Il motivo dietro il ritiro dalla corsa per Milinkovic-Savic va ricercato nel fatto che Leonardo non è disposto a fare aste per lui, considerato sì un obiettivo importante per i francesi (ricordiamo che il ragazzo classe 1995 il dirigente voleva già portarlo al Milan tanti anni fa) ma non fondamentale per il rafforzamento della squadra.

Dall’altra parte, quindi, la Vecchia Signora fa passi da gigante ma allo stesso tempo deve stare attenta all’assalto dell’Inter, con Beppe Marotta pronto a mettere il bastone fra le ruote del club bianconero.

Paratici, però, in questo momento sembra avere acquisito un vantaggio enorme ma, allo stesso tempo, deve capire quale sarà effettivamente il prezzo del suo cartellino: Lotito continua a chiedere cifre folli, circa 150 milioni di euro, troppe visto e considerato l’ultimo anno e mezzo del ragazzo.

Per una cifra più ragionevole, aiutata magari da qualche cessione eccellente in casa bianconera (Dybala intanto è sempre segnalato tra i partenti), potrebbe avvicinare prepotentemente il ragazzo a Torino, alla corte di Sarri. Le parti, però, sono molto vicine.

