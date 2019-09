Per Matic alla Juventus sorgono due problemi: uno riguardante il calciomercato, mentre il secondo un altro fattore altrettanto importante. Si risolveranno?

Il suo nome, così come quello di Van Djik, non può non interessare ai bianconeri vista la situazione contrattuale del ragazzo. Matic, quindi, rimane un giocatore nella scia della Vecchia Signora la quale, tuttavia, deve far fronte a due problemi piuttosto importanti.

Matic alla Juventus, Calciomercato: due problemi in vista

Il primo rallentamento in una possibile trattativa ha poco a che fare con il mercato: il giocatore, un duttile centrocampista centrale dai piedi buoni, è infatti nato nel 1988.

A 31 anni la sua carta d’identità inizia ad essere un po’ ingiallita e questo fattore, per una Juventus che vuole guardare al futuro e ringiovanire la rosa, è un fattore da considerare: proseguire con la linea verde iniziata quest’estate -in parte- oppure inserire un altro calciatore in grado di fornire esperienza?

Il secondo motivo di rallentamento va ricercato nel fatto che Matic ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. Questo, che per moltissime squadre rappresenterebbe un vantaggio, forse non lo sarà più di tanto per la Juventus, che si vedrebbe costretta a pagare un ingaggio davvero elevato per un giocatore avanti con l’età.

Insomma, i problemi per Matic alla Juventus ci sono: come si risolveranno? Staremo a vedere che cosa accadrà e se nei prossimi mesi ci saranno sviluppi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK