Oggi è giorno di vigilia. Oggi è il giorno della conferenza di Atletico Madrid Juventus. Ma chi parlerà assieme all’allenatore Maurizio Sarri?

Archiviato il pareggio di sabato sul campo della Fiorentina, per la Juventus è tempo di concentrarsi sulla Champions League. Atletico Madrid Juventus darà il via all’avventura europea dei bianconeri e oggi sarà il giorno della consueta conferenza stampa della vigilia.

Conferenza Atletico Madrid Juventus, chi parla insieme a Sarri

L’appuntamento è per le ore 18:45 all’interno dell’impianto del Wanda Metropolitano. Il protagonista sarà ovviamente Maurizio Sarri, che risponderà alle domande dei giornalisti presenti, proiettandosi verso la partita di domani. Ma chi parlerà assieme all’allenatore dei bianconeri? È molto probabile che ad accompagnare il tecnico ex Napoli e Chelsea ci sia un vero e proprio big della squadra. Tutto porta a pensare che in conferenza stampa potrebbe presentarsi Leonardo Bonucci.

Il capitano della Juventus potrebbe analizzare quanto successo nel match di sabato contro la Fiorentina, soffermandosi su alcune difficoltà avute. Però ora è tempo di Atletico Madrid Juventus. La Vecchia Signora deve concentrarsi sulla Champions League. La sfida del Wanda Metropolitano potrebbe già rappresentare un vero e proprio crocevia nell’avventura nella massima competizione europea. Domani dalle ore 20:45 si avranno senza alcun dubbio le prime risposte.

Gianpiero Farina

