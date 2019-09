Conferenza Sarri: oggi il tecnico della Juventus, parlerà in vista della sfida di domani contro l’Atletico Madrid. Ecco dove seguire l’evento.

Dopo il suo debutto ufficiale sulla panchina della Juventus, arrivato sabato nel match contro la Fiorentina, per Maurizio Sarri è tempo di Champions League e di conferenza della vigilia. Oggi infatti il tecnico dei bianconeri parlerà in vista della sfida contro l’Atletico Madrid, in programma domani sera al Wanda Metropolitano.

Conferenza Sarri Atletico Madrid Juventus, dove e quando seguirla

La conferenza Sarri è in programma nella giornata odierna alle ore 18:45. Questa sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L’allenatore della Juventus interverrà presso la sala stampa dell’impianto iberico e risponderà alle domande dei vari giornalisti presenti.

C’è sicuramente molta attesa per le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri. Questi ultimi infatti arrivano all’importante e difficile match contro l’Atletico Madrid dopo il deludente pareggio sul campo della Fiorentina. I toscani hanno messo in difficoltà i piemontesi, che alla fine comunque sono riusciti a uscire dal Franchi imbattuti. Ora però è il momento di voltare pagina e di concentrarsi sulla Champions League, l’obiettivo primario della Vecchia Signora in questa stagione. Sarri lo sa bene ed è per questo che vuole farsi trovare pronto.

Gianpiero Farina

