Bentancur al Barcellona, un giocatore del Barça ha bloccato l’affare sconsigliandolo, ma la Juventus non avrebbe ceduto il ragazzo durante il calciomercato.

Il giocatore in questione è proprio un suo connazionale nonché facente parte della rappresentativa dell’Uruguay ormai da moltissimi anni: stiamo parlando di Luis Suarez. Il motivo dietro questo consiglio, che a quanto pare è stato molto importante nella scelta del mercato del Barcellona, è molto semplice: secondo la sua opinione il centrocampista classe 1997 non è ancora al pari dei compagni.

Bentancur al Barcellona, Calciomercato Juventus: Suarez blocca tutto

In questa stagione, la terza tra le fila della Vecchia Signora dopo essere stato prelevato dal Boca Juniors, Bentancur è ormai sempre più chiaro il suo ruolo: Maurizio Sarri infatti lo vede come vice-Pjanic.

Non è un caso che ora che il bosniaco è infortunato sarà lui il titolare in cabina di regia, anche se sembra aver recuperato per Atletico Madrid Juventus, anche se non sarà al meglio.

Dal primo minuto, tuttavia, questa sera non è da escludere un suo utilizzo dal primo minuto: sarebbe un gran bel modo, qualora fosse protagonista di una grande prestazione, per zittire le voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano da Torino.

