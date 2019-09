L’infortunio di Pjanic non dovrebbe fargli saltare la sfida Atletico Madrid Juventus. Sul sito ufficiale della squadra bianconera è stato pubblicato il comunicato.

Il bosniaco non ha evidenziato lesioni muscolari e oggi ha svolto una seduta di allenamento differenziato. La sensazione dunque è che ci sarà nella gara di mercoledì al Wanda Metropolitano anche se non è da escludere che possa giocare comunque Rodrigo Bentancur per evitare rischi inutili.

Infortunio Pjanic, Atletico Madrid Juventus: il comunicato ufficiale

Si sapeva che l’infortunio di Pjanic fosse meno grave di quello di Douglas Costa, non ci si aspettava però di rivederlo in campo per un differenziato già oggi. Certo è che manca poco alla sfida contro l’Atletico Madrid e non è da escludere che il calciatore possa essere già in campo mercoledì.

