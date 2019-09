Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un Fabio Paratici che ha rinunciato ad un obiettivo, un giovane talento: le cifre sono folli.

Ci ha rinunciato ormai Fabio Paratici ad affondare il colpo per Kai Havertz, talentuoso fenomeno di 20 anni esploso nel Bayer Leverkusen. Tutti parlano di lui, del suo talento e delle sue prestazioni davvero importanti, ma in molti sono rimasti davvero senza parole per le richieste del club tedesco per far partire il calciatore: per meno di 100 milioni di euro il ragazzo rimarrà dov’è oggi.

Calciomercato Juventus: Paratici rinuncia ad Havertz

Le cifre oggi per arrivare ad Havertz sono davvero eccessive per chiunque. Certo, sul talento del ragazzo non si discute e sicuramente, se continuerà di questo passo, potrà ambire ad un posto di rilievo nel calcio che conta, tuttavia è forse un po’ eccessiva la valutazione.

Insomma, in un calciomercato in cui la Juventus deve stringere la cinghia per via dei problemi relativi al bilancio, sicuramente andare a scommettere su un giovane di belle speranze pagandolo così tanto certamente non è la scelta migliore e più azzeccata.

Per questo motivo, purtroppo, Fabio Paratici dovrà necessariamente rinunciare a lui nella speranza che il prezzo si abbassi, anche se noi la vediamo dura visto l’interesse di Real Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund per Havertz. Le vie del calciomercato Juve dovranno virare necessariamente altrove.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK