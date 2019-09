Cuadrado e la Juventus, la storia d’amore continua? Il colombiano, nonostante la lite di ieri sera dopo la gara con l’Atletico Madrid, è pronto a rinnovare.

Ieri sera il calciatore colombiano è stato decisivo con uno splendido gol ed un’ottima prestazione, nonostante la lite a fine partita che Bonucci ha subito sedato. La Juventus, il cui contratto con il ragazzo scadrà a fine stagione, è pronta ad offrirgli il rinnovo.

Cuadrado Juve, Calciomercato: dettagli rinnovo

Il prolungamento di contratto del ragazzo, che compirà 32 anni, non sembra essere un ostacolo particolarmente importante in termini economici: il ragazzo percepisce uno stipendio relativamente basso per gli standard della Vecchia Signora motivo per il quale non ci sarebbero problemi in tal senso.

La sua volontà, inoltre, sarebbe quella di rimanere a Torino ancora per qualche anno, con Sarri che sarebbe davvero felice qualora l’esterno colombiano rimanesse in quanto rappresenta una più che valida alternativa ai titolarissimi.

Il ragazzo, partito come ultima scelta o quasi del reparto avanzato, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno della Juventus di quest’anno ed un rinnovo da parte sua non potrebbe che cementare un rapporto che va avanti ormai da tanti anni, dal 2015. Una grande storia d’amore.

