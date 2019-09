Maurizio Sarri esonerato dalla Juventus? Santini sgancia la bomba: i bianconeri hanno già trovato il sostituto e non è Allegri, che non torna.

La bomba di calciomercato Juventus arriva direttamente da 7Gold dove Fabio santini, esperto di mercato, ha dichiarato che la Vecchia Signora, qualora esonerasse Maurizio Sarri dopo i recenti risultati non particolarmente positivi, ultimo su tutti la rimonta subita per mano dell’Atletico Madrid, avrebbe già trovato il sostituto: si tratta di José Mourinho.

Sarri esonerato? Juventus chiama Mourinho

Al momento questa rimane soltanto un’ipotesi, ma l’esonero di Sarri ed il contatto con Mourinho potrebbe essere uno scenario davvero interessante. Niente Massimiliano Allegri, quindi, con il tecnico toscano che si sta godendo delle meritate “ferie” in attesa di capire quale sarà il suo futuro ma di sicuro non sarà ancora una volta alla Juve.

Le ultime news di calciomercato Juve parlano di un possibile esonero dell’ex allenatore del Chelsea, ma al momento questa rimane sullo sfondo: se mai si muoverà qualcosa in tal senso, infatti, difficilmente avverrà a stagione in corso.

Del resto, in una partita ufficiale, la compagine di Sarri non ha ancora perso e non avrebbe senso far partire un allenatore che non ha mai subito una sconfitta. Certo, le rimonte subite preoccupano e non poco ma è noto a tutti come le squadre nuove del tecnico, vedi Napoli su tutti, abbiano bisogno di tempo per comprendere a pieno gli schemi di gioco nuovi e complessi.

Sarri esonerato dalla Juventus, quindi, rischia di essere considerato ben presto una bufala, una fake news, ma allo stesso tempo Mourinho potrebbe rappresentare sempre un’alternativa magari per l’anno prossimo.

