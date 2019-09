I costi per Ronaldo causano una leggera perdita nel bilancio della Juventus. Qualcuno azzarda addirittura l’obbligo di cessione di Ronaldo in caso di mancati successi.

È stato approvato oggi dal Consiglio d’ Amministrazione l’ultimo esercizio 2018/2019 del bilancio della Juventus. Il tutto dovrà poi essere approvato dagli azionisti della società bianconera. La previsione parla di un passivo di 40 milioni di euro, nonostante la situazione appaia sotto l’assoluto controllo del club.

Bilancio Juventus, si salva solo il fatturato

Una grande influenza sulle spese della società è arrivata senza alcun dubbio dai costi dell’affare Cristiano Ronaldo. Un affare che ha aumentato il buco nel bilancio della Juventus, aumentando il debito fino a 464 milioni di euro. A salvarsi però è il fatturato. E anche qui a farla da padrone è il fattore CR7. L’arrivo del portoghese ha portato infatti a un aumento dei ricavi di 70 milioni. Per di più questi sembrano essere destinati ad aumentare, grazie agli incassi da sponsor e da mercati sia nazionali che esteri.

Insomma, è proprio sulla base che di questo che in casa bianconera non sembra esserci alcun tipo di preoccupazione e l’intenzione sarebbe quella di continuare a investire per crescere. Una maggiore serenità è stata infine garantita dall’emissione di un bond da 175 milioni di euro.

Gianpiero Farina

