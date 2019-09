Demiral sarà titolare in Juventus Verona domani sera? Le ultimissime news sulle probabili formazioni della partita vedono il difensore guadagnare posizioni.

Continua a guadagnare molte posizioni Demiral. Il difensore centrale della Juventus, arrivato quest’estate dal Sassuolo, nelle ultimissime ore sta guadagnando spazio all’interno delle gerarchie di Maurizio Sarri, scavalcando sia Rugani che De Ligt.

Demiral titolare Juventus Verona? La scelta di Sarri

Sarri ci sta pensando seriamente a questa possibilità ma non è da escludere che il ragazzo possa partire dall’inizio al posto di De Ligt, che evidentemente ha bisogno di tempo per entrare al meglio nei meccanismi e negli schemi della squadra.

La sensazione è, infatti, che Bonucci sarà comunque dal 1′ a guidare la retroguardia, mentre l’olandese si accomoderà in panchina per dare spazio all’ex Sassuolo.

Per lui questa sarebbe una grande chance soprattutto in questo momento in cui l’ex Ajax non convince nelle prestazioni: se riuscisse a giocarsi bene le sue carte, potrebbe clamorosamente sorpassare il nazionale olandese.

Del resto, la grinta ed il talento non mancano affatto, ma molto dipenderà dalle scelte di Sarri e da quanto effettivamente lo vedrà pronto.

Contro il Verona sarà sicuramente un ottimo test per lui: Demiral sarà titolare?

