L’ex giocatore e allenatore del Verona Alfredo Aglietti ha analizzato ai nostri microfoni la sfida tra Juventus e Verona in programma domani.

Alla vigilia del match contro il Verona, la redazione di ‘Juve Live’ ha contattato per analizzare il match l’ex giocatore e allenatore dei gialloblu Alfredo Aglietti. Queste le sue parole: “La Juventus ha dimostrato di non stare così male, vista la prestazione di Madrid, che ha dato delle risposte dopo la brutta partita di Firenze. Il rischio è che si pensi che il match possa essere già indirizzato e tutto in discesa. I tre punti vanno sempre conquistato sul campo, per quanto per il Verona sarà un impegno, quantomeno sulla carta, proibitivo“.

Aglietti, tra marcatura a zona ed elogi al Verona

Aglietti si è concentrato poi sulle scelte sulle palle inattive di Maurizio Sarri, che hanno suscitato critiche e discussioni:”Sarri ha sempre marcato a zona e le sue squadre hanno fatto bene. Bisogna coprire bene tutte le zone. Poi quella è comunque una scelta dell’allenatore. Non si può dire una scelta sia migliore dell’altra. L’ex allenatore del Napoli è sicuramente diverso da Allegri, anche dal punto di vista caratteriale. Gli va dato tempo“. L’ex attaccante ha poi evidenziato come, nonostante la crescita dell’Inter del Napoli, la Juventus sia ancora leggermente favorita. L’ex mister degli scaligeri ha infine elogiato il buon momento di forma di questi ultimi, sottolineando la buona prestazione contro il Milan e l’ottimo avvio di campionato: “È presto per dare giudizi, ma sicuramente il Verona è una squadra che può salvarsi. È in fiducia e fa della corsa il suo punto di forza“.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK