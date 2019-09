Juventus Verona Probabili Formazioni: Sarri si affida a un leggero turnover per la sfida contro la squadra di Juric, in programma oggi alle 18.

Turnover. Sarà questa la parola d’ordine che seguirà Maurizio Sarri in vista di Juventus Verona, match in programma oggi alle ore 18. Dovrebbero essere quattro i cambi adottati dal tecnico della squadra bianconera.

Juventus Verona Probabili Formazioni: ecco i possibili undici

In Juventus Verona la Vecchia Signora dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3, marchio di fabbrica dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea. In porta ci sarà spazio per Buffon, mentre a centrocampo le novità dovrebbero essere rappresentata da Bentancur e Ramsey. Davanti Bernardeschi e Dybala dovrebbero completare il tridente offensivo con Cristiano Ronaldo.

In casa veneta Juric sembrerebbe orientato a confermare il 3-4-2-1. Ancora out Pazzini, il tecnico degli scaligeri in attacco potrebbe affidarsi a Di Carmine. Per il resto solo conferme, sia in difesa che a centrocampo, con Faraoni e Lazovic a spingere sulle fasce.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK