Video Juventus Verona highlights: immagini gol e sintesi partita

Video Juventus Verona highlights: le immagini dei gol e di tutte le azioni salienti della partita.

Juventus Verona è stata una partita divertente e godibile. All’Alianz Stadium è andata in scena il match tra bianconeri e scaligeri. L’obiettivo degli uomini di Sarri era quello di tornare alla vittoria dopo i due pareggi con Fiorentina e Atletico Madrid.

Video Juventus Verona higlights: ecco le immagini della partita

Si affrontano due formazioni con due obiettivi diametralmente opposti: la Juventus punta a confermarsi dominatrice del campionato, mentre il Verona vuole arrivare a una salvezza tranquilla. Totalmente differenti anche i modi di giocare a di approcciare alle partite. Gli uomini di Sarri cercano di arrivare al risultato tramite gioco, manovra e geometrie. La squadra di Juric punta invece sul non far giocare l’avversario, sfruttando le ripartenze e la rapidità dei suoi uomini più importanti. Insomma, entrambe sono alla ricerca di certezze e di una maggiore solidità. Molto dipendeva dal risultato odierno.

Nel video gol highlights di Juventus Verona si potranno vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che per i bianconeri valeva tre punti fondamentali per riprendersi la vetta della classifica. Insomma, in gioco, nonostante siamo solo alla quarta giornata di Seria, c’era davvero tanto.

