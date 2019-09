Brescia Juventus convocati: le scelte di Sarri in vista del match di domani contro i lombardi. Assenti due big in attacco.

Già archiviata la faticosa ma importante vittoria di sabato contro il Verona, la Juventus ha già la testa alla sfida di domani contro il Brescia. Maurizio ha già comunicato la lista dei convocati. E non mancano le sorprese, soprattutto nel reparto offensivo.

Brescia Juventus convocati, due assenze in attacco

Brescia Juventus convocati fanno capire che le condizioni di Cristiano Ronaldo destano un po’ di preoccupazione in casa bianconera. Il portoghese infatti non è stato inserito nella lista da parte dell’allenatore dei piemontesi. Assente anche Mario Mandzukic, per cui sarebbe definitivamente saltata la possibilità di un trasferimento in Qatar. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur

Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK