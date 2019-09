Juan Manuel Cuadrado lascia la Juventus? Le ultimissime news di calciomercato parlano di tre possibili offerte per il colombiano: futuro in bilico per lui.

Il futuro di Juan Manuel Cuadrado è sempre più in bilico: non bastano le ottime prestazioni nelle ultime due partite contro Verona e soprattutto Atletico Madrid per il ragazzo, che rimane sempre inserito nella lista cessioni della Juventus insieme ad altri cinque giocatori. Il contratto in scadenza preoccupa i tifosi: tre possibili opzioni.

Cuadrado lascia la Juventus? Calciomercato: tre opzioni

Il suo futuro è in bilico e l’eurogol contro l’Atletico Madrid non è bastato per toglierlo dal mercato: i problemi di bilancio della Juventus costringono i bianconeri a metterlo in vendita ma al momento ci sarebbero tre opzioni.

La prima è quella che porta alla Fiorentina in un clamoroso ritorno tra le fila del club che di fatto lo ha lanciato; la seconda opzione porta all’estero, in particolar modo in Premier League, con il Tottenham interessato al giocatore. Pochettino infatti sarebbe un suo grande ammiratore.

La terza ed ultima squadra interessata a Cuadrado sarebbe, al momento, l’Inter: la notizia è davvero inaspettata ma Antonio Conte rimane uno dei suoi più grandi estimatori.

Ricordiamo, infatti, che proprio il mancato acquisto dell’ex esterno del Chelsea è stata una delle cause per il quale il pugliese ha lasciato la Juventus.

