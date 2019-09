Calciomercato Juventus: a gennaio sei giocatori sono sulla lista dei partenti. Il primo ovviamente è Dybala ma dietro di lui ce ne sono tanti altri.

Sono davvero tanti i giocatori inseriti nella lista dei partenti della Juventus: il calciomercato di gennaio sarà fondamentale per i bianconeri che probabilmente dovranno dire addio ad alcuni di questi sei, anche per motivi di bilancio oltre che tecnico-tattici.

Calciomercato Juventus, sei cessioni a gennaio: la lista

Il primo della lista ovviamente è Paulo Dybala, con il numero 10 dei bianconeri che ormai da tempo non è più centrale nel gioco di Sarri nonostante le dichiarazioni di Sarri post Verona su di lui.

Il secondo nome è quello di Federico Bernardeschi, il quale dopo un’estate in cui sembrava essere al centro del progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri, sembra essere finito ai margini. La prova? La panchina contro il Verona di sabato. Per 40 milioni di euro potrebbe partire.

Calciomercato Juve, Matuidi e Cuadrado addio?

Il terzo della lista è Blaise Matuidi. Nonostante un inizio di stagione in cui è sempre stato titolare, il suo contratto in scadenza 2021 spaventa la dirigenza che potrebbe non volerlo perdere a zero tra un anno e mezzo. Se arrivassero proposte dai 15 milioni in su, potrebbe lasciare Torino.

Il quarto è Juan Manuel Cuadrado, protagonista di un eurogol contro l’Atletico Madrid ma il cui destino è ancora un grosso punto interrogativo. Per 20 milioni di euro potrebbe essere ceduto per fare cassa.

Il quinto è Emre Can, escluso dalla lista Champions e sempre più vicino all’addio. La panchina contro il Verona è emblematica: non rientra nei piani del tecnico toscano.

Il sesto ed ultimo è Daniele Rugani, che è rimasto alla Juventus soltanto per l’infortunio di Chiellini ma che, ormai, è totalmente fuori dai piani dei bianconeri. Un suo addio a gennaio è probabile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK