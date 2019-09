Cristiano Ronaldo quanto ha fatto guadagnare alla Juventus? Analisi costi e ricavi del primo anno di CR7 in bianconero: il bilancio è preoccupante.

Non arrivano buone notizie riguardo al bilancio della Juventus, che ha davvero tanti problemi nella gestione economica di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha fatto i conti guardando il bilancio della Vecchia Signora, ha svelato quanto effettivamente l’approdo del portoghese abbia creato parecchi problemi nei conti della società di Corso Galileo Ferraris. Qualcuno ha sottolineato come i bianconeri possano essere costretti a vendere il calciatore portoghese in caso la squadra non vinca la Champions.

Juventus, Ronaldo quanto ha fatto guadagnare? Bilancio in rosso

Secondo quanto riportato da questo sito, infatti, Ronaldo ha fatto guadagnare in più alla Juventus 46,29 milioni di euro tra la parte commerciale, che è circa 32,10 milioni, e l’aumento degli introiti relativi al botteghino, circa 14,2 milioni di euro.

Sembrerebbe una buona notizia, ma in realtà non è così: i costi di gestione di Ronaldo, infatti, sul bilancio per la gestione del calciatore sono di circa 83,1 milioni di euro, quindi il doppio del guadagno che effettivamente ha portato al club.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK