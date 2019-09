Rakitic è sempre un nome che stuzzica la fantasia in casa Juventus. Il croato potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio.

Calciomercato molto spesso Ivan Rakitic. Il croato stuzzica la fantasia di tantissime squadre, tra cui anche quella della Juventus, che ha nel 31enne un vero e proprio pallino da un po’ di tempo. E le condizioni affinché l’affare possa andare in porto stanno diventano sempre più fertili.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: una non convocazione preludio alla cessione?

Infatti i rapporti tra Rakitic e l’allenatore del Barcellona Valverde sembrano essere sempre più a minimi termini. Ne è la dimostrazione la mancata convocazione per il match di Liga contro il Villarreal. “Scelta tecnica‘, è stata la spiegazione del tecnico dei catalani. Parole che però non sembrano convincere a pieno e che potrebbero essere le basi per un addio già nella sessione di mercato di gennaio.

La Juventus resta alla finestra e segue la situazione con grande attenzione. Rakitic, come detto, è un profilo che piace da molto tempo alla dirigenza bianconera. Quest’ultima studia per trovare una strategia giusta per mettere a segno il grande colpo. La società piemontese dovrebbe però prima sfoltire la rosa, liberandosi di alcuni giocatori in esubero e tenendo conto del bilancio. Soltanto allora e soltanto a determinate condizioni il croato potrebbe diventare realtà.

Gianpiero Farina

