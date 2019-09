Juventus Brescia, Rabiot è infuriato: nervi tesi in spogliatoio

A poche ore da Juventus Brescia, c’è un presunto caso da risolvere nello spogliatoio bianconero: dopo Emre Can, anche Rabiot è infuriato. La situazione.

Dopo Emre Can, anche Adrien Rabiot in queste ore avrebbe palesato tutto il suo malumore all’interno dello spogliatoio bianconero a poche ore da Juventus Brescia. Il motivo sarebbe molto semplice: l’ennesima esclusione dall’11 titolare da parte di Maurizio Sarri avrebbe fatto infuriare e non poco l’ex giocatore del Psg che si sarebbe aspettato di giocare titolare fin dall’inizio della stagione.

Juventus Brescia, Rabiot infuriato: Sarri prende provvedimenti?

Il condizionale, come già accaduto con il pari ruolo turco, è d’obbligo dal momento che sono soltanto rumors che arrivano direttamente da Torino e che, probabilmente, verranno smentiti dai diretti interessati.

Se, tuttavia, ci fosse anche un minimo di verità questo sarebbe un grande problema in più da gestire per la Vecchia Signora, oltre chiaramente a quello del Fair Play Finanziario e molti altri.

Staremo a vedere se questa news sarà confermata o meno ma una cosa è certa: Rabiot questa sera partirà dalla panchina, per quel che ne sappiamo ora, e per questo motivo non sarà di certo felice.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK