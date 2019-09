Brescia Juventus probabili formazioni:cinque cambi di formazione per Maurizio Sarri. Ecco chi dovrebbe scendere in campo tra i bianconeri.

Primo turno infrasettimanale per la Serie A 2019/2020. La Juventus scenderà in campo domani e andrà a far visita al Brescia, che sabato a espugnato il campo dell’Udinese. Sarri deve fare a meno di Cristiano Ronaldo, alle prese con un piccolo problema fisico. Il tecnico dei bianconeri dovrebbe comunque affidarsi a un leggero turnover.

Brescia Juventus probabili formazioni, le scelte di Sarri

Probabili formazioni Brescia Juventus parlano infatti di ben cinque cambi di formazione. In porta tornerà Szczesny, che prenderà il posto di Buffon. In difesa sarà di nuovo de Ligt a fare coppia con Bonucci, mentre a centrocampo dovrebbero riesserci dal primo minuto Khedira e Pjanic. In attacco potrebbe tornare titolare Gonzalo Higuain, con Dybala al suo fianco.

Le scelte di Sarri potrebbero portare anche a un leggero cambio di modulo. Infatti l’allenatore della Juventus potrebbe passare dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Per il ruolo di trequartista il ballottaggio è tra Ramsey e Cuadrado. L’utilizzo del colombiano però potrebbe permettere ai piemontesi di schierarsi ancora una volta con il tridente offensivo. Ecco comunque la probabile formazione:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala. All. Sarri

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma.

