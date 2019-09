Calciomercato Juventus, parte l’asta per un giovane di Serie A

Calciomercato Juventus, a breve partirà un’asta per un centrocampista giovanissimo di Serie A che si sta mettendo in mostra in questo inizio di stagione.

Dopo averlo visto da vicino ieri sera, Fabio Paratici e Pavel Nedved ne sono sempre più convinti: Sandro Tonali è il regista giovane, forte ed italiano che i bianconeri sta cercando da tempo. Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano infatti di un assalto per il centrocampista classe 2000 in forza al Brescia.

Calciomercato Juventus, per Tonali è pronto l’assalto

Dopo aver visto le sue giocate, una delle quali ha anche portato al gol di Donnarumma, sotto gli occhi di Roberto Mancini sembra essere partito l’assalto della Juventus a Tonali del Brescia, ben consapevoli del fatto che a breve partirà un’asta.

In tribuna, infatti, c’erano anche degli osservatori del Manchester United i quali sono gli ultimi che si sono aggiunti alla lista insieme ai vari Psg, Borussia Dortmund, Manchester City, Inter, Napoli e Milan.

Nel frattempo il patron dei lombardi Cellino sta già pensando all’enorme plusvalenza che farà con il ragazzo, mentre dall’altra parte Corini sembra essersi rassegnato a perdere un’importante pezzo della propria rosa. Tonali alla Juventus: l’asta di calciomercato è partita.

