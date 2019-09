Video Brescia Juventus highlights: immagini gol e sintesi partita

Video Brescia Juventus highlights: le immagini dei gol e di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Brescia Juventus è stata una partita molto godibile e piacevole. Il match tra lombardi e piemontesi era molto atteso, soprattutto per gli uomini Sarri, alla ricerca di una vittoria per salire in vetta, almeno per 24 ore, attendendo il risultato dell’Inter.

Si sono affrontate due formazioni dagli obiettivi e dalle caratteristiche diametralmente opposte. Gli occhi però erano puntati anche sugli uomini di Corini, che arrivavano a questo match dopo la bella vittoria sul campo dell’Udinese. I bianconeri però, che hanno dovuto fare a meno di Ronaldo, volevano assolutamente continuare il trend positivo, cominciato con il successo di sabato contro il Verona. Insomma, il divertimento sembrava essere annunciato e tanto atteso. Attesa c’era anche per alcuni singoli. La Juventus puntava molto sulla coppia offensiva tutta argentina formata da Dybala e Ronaldo. In casa Brescia i fari erano senza alcun dubbio tutti puntati su Mario Balotelli, al debutto stagionale con la sua nuova maglia. Il duello con CR7 è saltato, ma Supermario avrà trovato sicuramente altre motivazioni in questa ennesima occasione della sua carriera.

Nel video gol highlights di Brescia Juventus si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. Scudetto e salvezza passavano anche da quanto successo allo stadio Rigamonti.

