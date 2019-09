Mario Mandzukic lascia la Juventus a gennaio, ma non andrà in Qatar. Le ultimissime news di calciomercato lo vogliono comunque lontano da Torino.

Ormai la pista che avrebbe dovuto portare Mario Mandzukic in Qatar è ufficialmente tramontata: il calciomercato da quelle parti chiuderà il 30 settembre ma, sebbene il giocatori continui a rimanere fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, quella strada ormai non è più percorribile. Le ultime news e rumors però parlano di un nuovo assalto per lui nella finestra di gennaio.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: no al Qatar, ecco dove andrà

Mandzukic lascia la Juventus a gennaio: questa può essere considerata una certezza nel prossimo calciomercato. Il motivo dietro il fallimento di questo affare con i club qatarioti va ricercato prettamente per motivi fiscali e contrattuali e per questo motivo adesso il croato si sta guardando altrove.

Adesso il ragazzo si guarda altrove e sembra aver trovato la sua prossima squadra: stiamo parlando del Manchester United, club che è pronto a rifarsi sotto per l’ex Bayern Monaco soprattutto dopo l’addio di Lukaku e lo stop, anche se non gravissimo, di Rashford.

La punta, dunque, sembra essere quella soluzione last-minute e soprattutto a costi relativamente contenuti che fa per Solskjaer, che potrebbe così avere a disposizione la prima punta fisica e di qualità che sta cercando da tempo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK