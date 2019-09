Arriva un’indiscrezione che, se confermata, sarebbe clamorosa: il Var durante Torino Milan non funzionava. Le conseguenze sarebbero gravissime.

L’indiscrezione arriva direttamente da Telelombardia. In studio, infatti, gli ospiti stavano parlando ed hanno svelato un presunto retroscena ancora tutto da confermare: in Torino Milan il Var non funzionava. Michael Cuomo ha citato come riferimento il bordocampista Sky che ha avuto l’impressione che il monitor in campo non funzionasse: sarà davvero così?

Torino Milan, Var non funzionava?

Il Var in Torino Milan non funzionava? Cristiano Ruiu, però, ha dato ulteriori aggiornamenti: c’era un collegamento non perfetto tra arbitro e Var all’inizio della partita, ma in ogni caso la ripresa tv era perfetta.

Ciò che non funzionava perfettamente era semplicemente il collegamento del microfono, il quale poteva essere bypassato semplicemente con un walkie-talkie che comunque l’arbitro ha sempre con collegamento con il quarto uomo.

Qualche pensiero era già arrivato in merito in conferenza stampa, quando Giampaolo ha risposto ad una domanda di un giornalista in merito a questa vicenda, ma il tecnico dei rossoneri non ha saputo in tal senso rispondere.

Alla fina, però, tutto sembra essere rientrato: le conseguenze sarebbero state gravissime, addirittura si parlava di un possibile replay della partita. Per fortuna, però, non sarà così.

