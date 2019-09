Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano all’aumento di capitale e sognano un grandissimo colpo. Ecco tutti i nomi sul taccuino.

Un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Sembra essere questa la parola d’ordine e l’idea più importante in casa Juventus. E questa potrebbe essere la base per una grande colpo di calciomercato, che potrebbe far sognare i tifosi a occhi aperti e far crescere ulteriormente il brand.

Calciomercato Juventus, tutti i nomi sul taccuino della dirigenza

Calciomercato Juventus con l’incremento di fondi potrebbe avere una vera e propria svolta. L’obiettivo è trovare un giocatore alla Cristiano Ronaldo, che possa fare la differenza sia sul campo che a livello di marketing. Il nome più in voga potrebbe essere quello di Paul Pogba, Da tempo infatti si parla di un ritorno del francese in quel di Torino. Come riferito da ‘Tuttosport’, la società bianconera potrebbe tornare all’attacco già nel mese di gennaio. Sono però anche altri i profili attenzionati.

Uno che potrebbe infiammare la piazza è senza alcun dubbio quello di Mbappe. Sarà però difficile strappare l’attaccante al Psg, che potrebbe lasciarlo partire soltanto di fronte a un’offerta folle. Attenzione però anche a Joao Felix, che sta conquistando tutti all’Atletico Madrid, e a Momo Salah, pilastro del Liverpool di Jurgen Klopp. Insomma, la Juventus sarebbe alla ricerca di un grande nome. Quest’ultimo sarebbe il fiore all’occhiello di un nuovo progetto, che dovrebbe essere caratterizzato anche dalla costruzione di uno stadio da 5mila posti, che però molto probabilmente sarà riservato alla squadra femminile e all’Under 23 bianconera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK