Video Sampdoria Inter highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Sampdoria Inter: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Sampdoria Inter è stato un match interessante e combattuto. La capolista è andata a far visita a una squadra in evidente difficoltà di classifica e di gioco. Ed è per questo che l’obiettivo dei nerazzurri era senza alcun dubbio quello di centrare la sesta vittoria consecutiva per confermare quanto fatto vedere in queste prime cinque giornate.

Video Sampdoria Inter: gol e highlights

I meneghini, che in quest’avvio di stagione hanno deluso soltanto nel match di Champions League contro lo Slavia Praga, hanno adottato qualche cambio di formazione. Tutti gli occhi erano puntati su Sanchez, uno dei colpi del mercato estivo. Fari accesi però anche su Lautaro Martinez, che era alla ricerca di un gol per sbloccarsi definitivamente, caricandosi la squadra sulle spalle. Non va dimenticato Sensi, che in questo primo scorcio di campionato è stato un punto di forza dell’Inter.

In casa doriana il primo nome che veniva in mente era senza alcun dubbio quello di Quagliarella. I gol del bomber sono probabilmente ciò che sta più mancando alla squadra di Di Francesco. Oggi poteva essere la grande occasione per rilanciarsi definitivamente.

Nel video gol highlights di Sampdoria Inter potrete vedere tutte le azioni più importante della partita e la sintesi di un match che era fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri volevano difendere il primato in classifica, mentre i blucerchiati erano alla ricerca di punti per scalare la graduatoria.

