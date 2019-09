Video Lecce Roma highlights: immagini gol e sintesi partita

Video Lecce Roma: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Lecce Roma è stato un match godibile e che non ha deluso le attese della vigilia. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, dando spettacolo e regalando emozioni a non finire. Insomma, un match di ottimo valore e che ha detto tanto sulle possibilità dei due club in questa Serie A.

Video Lecce Roma, i gol e gli highlights

Gli uomini di Fabio Liverani hanno dimostrato in questa prima parte di campionato di fare del gioco offensivo la loro principale caratteristica. Peculiarità propria anche della squadra di Fonseca, che ha a disposizione un reparto offensivo di tutto rispetto, sia nei titolari che nei ricambi. I padroni di casa puntavano molto sulla vena in zona gol di Babacar e Mancosu, mentre gli ospiti avevano in Dzeko il loro principale ma non unico punto di riferimento. Il bosniaco voleva incrementare il suo bottino di reti, dopo aver deciso la trasferta sul campo del Bologna di domenica scorsa. Insomma, le attese parlavano di un match con tanti gol o comunque con tante occasioni. Perché d’altronde la difesa non sembra essere il pregio di chi è sceso in campo allo stadio Via del Mare.

Nel video gol highlights di Lecce Roma potrete vedere tutte le azioni più importante della partita e la sintesi di un match che era molto atteso e che ha dato delle risposte importanti sul valore di entrambe le squadre.

