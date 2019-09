Altro infortunio in casa Roma. A fermarsi stavolta è stato Lorenzo Pellegrini, che rischia di stare fuori per ben due mesi.

Altra tegola in casa Roma. Stavolta a esser colpito da un infortunio è il centrocampista dei giallorossi Lorenzo Pellegrini. Il 23enne si è fermato nel match di ieri contro il Lecce, vinto 1-0 dalla squadra di Fonseca, e oggi ha svolto i controlli strumentali e i consueti test clinici.

Infortunio Pellegrini, Roma: stop di due mesi per il centrocampista?

In giornata è arrivato il comunicato della società capitolina sulle condizioni di Pellegrini: “Le indagini hanno evidenziato una frattura del quinto metatarso. Il calciatore sarà sottoposto ad osteosintesi nella mattinata di domani. Al termine dell’intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero del calciatore“. Questi ultimi dovrebbero essere stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il centrocampista della Roma dovrà quindi stare fermo e lontano dai campi di gioco per circa due mesi.

Il rientro quindi dovrebbe essere previsto in seguito alla sosta di novembre, più precisamente per il match Roma Brescia. Lo stop sarà così lungo in quanto la zona interessata, già colpita nel recente passato da fascite plantare, ha subito un forte trauma da carico. Insomma, un’altra tegola per l’allenatore della Roma Fonseca. Il tecnico portoghese infatti nei prossimi due match, oltre a Pellegrini, dovrà rinunciare anche a Under, Perotti e Mkhitaryan. Insomma, una rosa che, soprattutto nella zona offensiva, è a dir poco decimata dagli infortuni. Occorrerà comunque fare di necessità di virtù e provare a ottenere il massimo risultato.

