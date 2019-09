Infortunio Spinazzola, Roma Atalanta: altro stop per l’ex Juventus

Si ferma per infortunio Spinazzola. Il terzino sinistro ex Juventus è costretto a sventolare bandiera bianca per un problema accusato durante la gara Roma Atalanta. Una difficoltà muscolare che dimostra ancora una volta come la carriera di questo eclettico terzino sia continuamente fermata da problemi di natura muscolare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK