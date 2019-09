Buone notizie in casa Juventus: i bianconeri per la gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen ritroveranno Alex Sandro.

L’avvio della stagione in casa Juventus è stato a dir poco all’insegna degli infortuni. Una vera e propria emergenza per i bianconeri, con Sarri che, nel match di sabato contro la Spal, è stato costretto a schierare Matuidi terzino. Per la sfida di domani contro il Bayer Leverkusen, valida per la fase a gironi di Champions League, il tecnico dei piemontesi potrà però contare su un rientro importante: quello di Alex Sandro.

Juventus, Alex Sandro già titolare con il Bayer Leverkusen

Il brasiliano aveva saltato il match contro gli uomini di Semplici in quanto sia era recato in Brasile per un grave problema personale, ossia un lutto che aveva colpito la sua famiglia. L’ex Porto però, come riportato anche da Tuttosport’, già ieri era a disposizione di Maurizio Sarri durante la seduta di allenamento. Quindi domani, nel match fondamentale contro il Bayer Leverkusen, Alex Sandro sarà con tutta probabilità schierato titolare nei quattro di difesa.

D’altronde il 28enne, prima di sabato, era stato l’unico, assieme a Bonucci, a non aver saltato nemmeno un minuto. E il fatto che a sostituirlo sia stato l’adattato Matuidi mette in mostra come nella rosa della Juventus non esista un vero e proprio sostituto di ruolo al classe 1991. Insomma, la notizia del suo rientro immediato non può che far felice la Juventus, pronta ad affidarsi alla sua spinta e alle sue progressioni per conquistare una vittoria fondamentale nel cammino europeo. Alex Sandro è pronto a tornare padrone della sua fascia.

