Esultanza Higuain dopo il gol del vantaggio in Juventus Bayer Leverkusen. Una liberazione per il Pipita che non segnava del gennaio 2018 in Champions League.

Una vera e propria liberazione per il Pipita che mette a segno il goal dell’1-0 in favore dei bianconeri allo Stadium. Higuian finalmente si è sbloccato e la sua esultanza dopo il gol ha il sapore di una grande liberazione: non segnava da tantissimo in Champions League.

Clicca qui per guardare il gol del Pipita

Esultanza Higuain, Juventus Bayer Leverkusen: gol stupendo!

E’ un gol davvero stupendo quello dell’argentino che non segnava dal gennaio 2018 in Europa. L’esultanza di Higuain in Juventus Bayer Leverkusen è una vera e propria fine di un incubo e tutta la panchina si è alzata ed è andata ad abbracciare l’attaccante argentino.

Insomma, i bianconeri mettono sui giusti binari questa partita che sembrava nei primi minuti mettersi molto male. invece ora non è così.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK