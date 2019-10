Durante i minuti finali del primo tempo di Juventus Bayer Leverkusen Havertz ha commesso un bruttissimo gesto ai danni di De Ligt: fischi allo Stadium.

Non è stata una grande partita quella di Havertz durante Juventus Bayer Leverkusen. Al contrario, il baby fenomeno tedesco è stata protagonista di un bruttissimo gesto ai danni di De Ligt: rientrando da un fuorigioco, infatti, il ragazzo classe 1999 l’ha spintonato in maniera molto prepotente e forte a palla lontana: fischi dallo Stadium, come sta il difensore?

Juventus Bayer Leverkusen, Havertz: gesto antisportivo su De Ligt

Havertz cos’ha fatto durante Juve Bayer Leverkusen? Una bruttissima spinta nei minuti di recupero del primo tempo ai danni del giovane De Ligt che, bisogna dirlo, oggi ha giocato davvero benissimo.

Un gesto antisportivo che è stato sanzionato dall’arbitro ma bisogna dire una cosa: il ragazzo alla fine si è scusato capendo di aver sbagliato. Lo stadio, però, non perdona e l’ha sommerso dai fischi.

Non è la prima volta durante questa gara che il ragazzo, sul cui talento nessuno ha mai avuto nulla da ridire, commette un gesto del genere: nella foto qui sopra infatti possiamo vedere una gamba altissima su un contrasto con Blaise Matuidi.

